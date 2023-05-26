Жителей новостроек в Ингушетии обеспечат чистой питьевой водой

«Вместе со своим заместителем Халидом Бековым, директором ЖКХ Хусейном Мейриевым, начальником отдела по вопросам производства Лемой Мержоевой район новостроек, где в скором времени решат проблемы с водоснабжением, проинспектировал мэр города Аслан Умаров», — сказал собеседник издания.

По его словам, водопроводные сети появятся на центральной улице Слепцовская, а также по правую и левую сторону от нее. Согласно плану муниципальных властей, масштабные работы стартуют летом этого года.

«Жителям, проживающим на указанной территории, в обязательном порядке необходимо оформить свои домовладения и земельные участки и открыть лицевые счета для подключения к водопроводным сетям. Всю необходимую помощь со своей стороны мы окажем», — отметил Умаров в ходе осмотра района новостроек.

Ранее пресс-служба мэрии Сунжи сообщала, что в минувшем году на улице Речная полностью заменили ветхий водопровод, где происходили частые прорывы и потеря воды. Участок в ходе планового обследования главных городских сетей был обнаружен аварийно-восстановительной бригадой ЖКХ, сформированной по поручению мэра города.

Проложен новый водопровод вместо старого протяжённостью более 120 метров. Проведенные работы позволили улучшить пропускную способность существующей системы водоснабжения и снизить значительные потери воды.

Кроме того, власти заменили насос, обеспечивавший функционирование известного родника «Башня » на улице Богатырева и признанный непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Городская администрация совместно с ГУП «Ингушрегионводоканал» впервые почти за 40 лет в 2022 году запустила законсервированную водозаборную скважину, которая дополнительно обеспечила до 600 куб. м воды в водопроводной сети муниципалитета. В городе проведены работы по прокладке дополнительных линий для перекачки воды, а также установлены опоры для подведения электричества.

Разработан план мероприятий по реанимации скважин для увеличения объема водоснабжения в городе. На территории бывшего консервного завода имеются законсервированные водозаборные скважины, ввод которых позволит обеспечить увеличение до 3,6 тыс. куб. м воды в сутки.