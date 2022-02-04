Выставка

Жителей столицы Ингушетии приглашают на выставку Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны»

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В Центре культурного развития г. Магаса 16 февраля состоится выставка картин «Здесь оживают сказочные сны» молодой художницы Розы Хамхоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Первая персональная выставка Хамхоевой прошла недавно в Государственном музее изобразительных искусств в Карабулаке, теперь и у жителей столицы будет возможность познакомиться с творчеством художницы, любимая тема которой эльфы, волшебный народ из кельтских и британских легенд.

Выставка в Центре культурного развития Магаса будет работать три дня.

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