Жители части Назрани Ингушетии остались без воды после обрыва ЛЭП из-за непогоды
Из-за обильных дождей на Альтиевском водозаборе произошел обрыв линий электропередач, в связи с чем частично по Назрани подача воды приостановлена, сообщает пресс-служба администрации города.
В мэрии отметили, что специалисты уже подключились к работе по возобновлению подачи электроэнергии.
Ранее газета «Ингушетия» информировала, что МЧС по региону объявило штормовое предупреждение 13, 14, 15 и 16 июня текущего года.
В республике местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквал до 25 метров в секунду.