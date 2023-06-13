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Жители части Назрани Ингушетии остались без воды после обрыва ЛЭП из-за непогоды

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Из-за обильных дождей на Альтиевском водозаборе произошел обрыв линий электропередач, в связи с чем частично по Назрани подача воды приостановлена, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отметили, что специалисты уже подключились к работе по возобновлению подачи электроэнергии.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что МЧС по региону объявило штормовое предупреждение 13, 14, 15 и 16 июня текущего года.

В республике местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквал до 25 метров в секунду.

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