Жители части Назрани Ингушетии остались без воды после обрыва ЛЭП из-за непогоды

В мэрии отметили, что специалисты уже подключились к работе по возобновлению подачи электроэнергии.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что МЧС по региону объявило штормовое предупреждение 13, 14, 15 и 16 июня текущего года.

В республике местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквал до 25 метров в секунду.