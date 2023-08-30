Жители части Назрани остались без воды из-за установки задвижки

Из-за аварии жители части города остались без воды. Работы планируется завершить сегодня к 18 часам, сообщает пресс-служба мэрии Назрани.

Напомним, с начала августа текущего года в Ингушетии начал работу единый региональный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.

«Мы объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру. Этим самым мы сможем повысить качество предоставляемых услуг, оптимизировать расходы на управление активами и внедрить автоматизированные системы управления технологическим процессом, эффективнее взаимодействовать по инцидентам и авариям», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что для создания регионального оператора ранее была утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ региона.