Жители части Назрани остались без воды из-за установки задвижки
На территории центрального рынка Назрани («Фабрика») единым оператором в сфере водоснабжения произведено отключение скважины в связи с необходимостью установки задвижки.
Из-за аварии жители части города остались без воды. Работы планируется завершить сегодня к 18 часам, сообщает пресс-служба мэрии Назрани.
Напомним, с начала августа текущего года в Ингушетии начал работу единый региональный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.
«Мы объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру. Этим самым мы сможем повысить качество предоставляемых услуг, оптимизировать расходы на управление активами и внедрить автоматизированные системы управления технологическим процессом, эффективнее взаимодействовать по инцидентам и авариям», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Он напомнил, что для создания регионального оператора ранее была утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ региона.