Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе

«В зону ограниченного водоснабжения вошли городок Центр-Камаз, Альтиевский административный округ, перинатальный центр и восемнадцатиэтажный жилой дом», — рассказал собеседник.

По его словам, произошло отключение 10-го фидера водозабора Магаса. В настоящее время устанавливают причину.

«Наши специалисты уже работают над устранением проблемы, приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ведомстве.