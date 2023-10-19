Ремонт

Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе

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Жителям Назрани частично отключат водоснабжение из-за ремонтных работ на водозаборе, сообщили в ГУП «Ингушрегионводоканал».

«В зону ограниченного водоснабжения вошли городок Центр-Камаз, Альтиевский административный округ, перинатальный центр и восемнадцатиэтажный жилой дом», — рассказал собеседник.

По его словам, произошло отключение 10-го фидера водозабора Магаса. В настоящее время устанавливают причину.

«Наши специалисты уже работают над устранением проблемы, приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ведомстве.

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