Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе
Жителям Назрани частично отключат водоснабжение из-за ремонтных работ на водозаборе, сообщили в ГУП «Ингушрегионводоканал».
«В зону ограниченного водоснабжения вошли городок Центр-Камаз, Альтиевский административный округ, перинатальный центр и восемнадцатиэтажный жилой дом», — рассказал собеседник.
По его словам, произошло отключение 10-го фидера водозабора Магаса. В настоящее время устанавливают причину.
«Наши специалисты уже работают над устранением проблемы, приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ведомстве.