Он напомнил о том, что 24 августа на XX съезде «Единой России» Президент Владимир Путин сказал, что жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы, и поэтому ее можно назвать «народной».

Илезов напомнил, что к основным задачам партии единороссы относят вопросы социальной политики и социальных гарантий, развития экономики, образования, здравоохранения, молодежной политики, АПК, туристического кластера, культуры.

«В числе наших кандидатов опытные управленцы и успешные предприниматели, представители сферы образования и здравоохранения, культуры и спорта, социальной сферы и общественных организаций, молодежь и волонтеры, женщины. Важно отметить, что в составе новой команды кандидатов много новых лиц, молодежи, представителей институтов гражданского общества», — сказал он.

По его словам, каждый из них обладает профессиональными навыками, опытом работы с населением. Они знакомы с проблемами населения муниципалитетов. Это люди, завоевавшие доверие и авторитет среди жителей, способные вместе с органами исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления грамотно и эффективно решать важные для республики и ее жителей вопросы.

«Мы понимаем, что только конструктивное взаимодействие даст новый импульс развитию региона», — подчеркнул секретарь ИРО «Единой России».

Для того, чтобы добиться высоких экономических показателей и сохранить все социальные гарантии, ингушским единороссам предстоит воплотить в жизнь несколько программ и проектов по дальнейшему развитию республики.

Секретарь ИРО уверен, что «Единая Россия» имеет достаточно сил и возможностей для реализации своей предвыборной программы, поэтому партия рассчитывает на широкую общественную поддержку.

«Единая Россия» — это ведущая политическая сила нашей страны, партия власти, мира, сохранения стабильности в России и в Ингушетии, которая наиболее восприимчива к нуждам населения и проблемам общества", — заявил Илезов.