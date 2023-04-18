Благодарность

Жители горного района Ингушетии поблагодарили мецената Микаила Гуцериева за спецтехнику

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Жители Джейрахского района Ингушетии выразили благодарность меценату Микаилу Гуцериеву за подаренную специализированную коммунальную технику.

«Старый автомобиль, который использовали для вывоза мусора из района, давно исчерпал свой ресурс и больше простаивал в ремонте, чем работал, в результате наплыва туристов контейнеры заполнялись моментально, а мусор из дворов простаивал неделями. Сейчас эта проблема решена», — сообщил глава района Ахмед Льянов.

Отмечается, что в преддверии праздника Мархаш у работников ПУЖКХ увеличивается число выездов по санитарной уборке Джейрахского района, в настоящее время с появлением новой техники все мероприятия проводятся своевременно и качественно.

 

 

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