Жители горного района Ингушетии поблагодарили мецената Микаила Гуцериева за спецтехнику
Жители Джейрахского района Ингушетии выразили благодарность меценату Микаилу Гуцериеву за подаренную специализированную коммунальную технику.
«Старый автомобиль, который использовали для вывоза мусора из района, давно исчерпал свой ресурс и больше простаивал в ремонте, чем работал, в результате наплыва туристов контейнеры заполнялись моментально, а мусор из дворов простаивал неделями. Сейчас эта проблема решена», — сообщил глава района Ахмед Льянов.
Отмечается, что в преддверии праздника Мархаш у работников ПУЖКХ увеличивается число выездов по санитарной уборке Джейрахского района, в настоящее время с появлением новой техники все мероприятия проводятся своевременно и качественно.