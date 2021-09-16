Горячая линия

Жители и организации Ингушетии могут обратиться с жалобами на подозрительные товары по федеральной телефонной линии

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Жители и организации Ингушетии могут обратиться с жалобами на подозрительные товары по федеральной телефонной линии «Антиконтрафакт» с единым номером 8-800-333-5-112.

Обращения, поступившие на горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, в чьей компетенции находится данный вопрос. Это поможет защитить потребителей и легальных производителей от некачественной продукции, информация будет содействовать правоохранительным и контролирующим органам в противодействии незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских товаров, а также в работе по защите интеллектуальной собственности и авторских прав.

Проект реализует международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Сайт горячей линии.

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