Благоустройство

Жители Ингушетии будут выбирать для благоустройства в 2024 году 39 территорий

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С 15 апреля по 31 мая в ходе онлайн-голосования жители Ингушетии старше 14 лет будут выбирать для благоустройства в 2024 году 39 общественных территорий из заявленных 53 в 9 муниципалитетах региона.

Организаторы мероприятия, проходящего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», Минстрой и министерство цифрового развития, связи массовых коммуникаций России.

«Мы ждем, что жители проявят такую же активность в голосовании, как и в предыдущие годы. В первую очередь все это делается для населения и поэтому им предоставлен выбор территорий для благоустройства и дизайн-проектов», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Он напомнил, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе появилось много красивых новых скверов, дорог, благоустроенных дворов с игровыми площадками для детей.

По информации Минстроя Ингушетии, во всех районах и городах субъекта завершена подготовительная работа для проведения онлайн- голосования, перечень общественных пространств размещен на платформе.

«Надеемся, что не один житель нашей республики не останется равнодушным к данному мероприятию и отдаст свой голос за ту или иную территорию», — сказал отметил министр строительства республики Микаил Балахоев.

Отметим, что в текущем году в Ингушетии будет благоустроено 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях.

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