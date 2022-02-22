Жители Ингушетии через ГИС ЖКХ смогут управлять домом дистанционно

«Пользователи сервиса смогут заплатить за квартиру, оценить уровень потребления ресурсов и тарифы управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Помимо этого, владелец кабинета ГИС ЖКХ сможет ознакомиться с договором управления домом и провести собрание собственников для обсуждения тех или иных вопросов, касательно дома», — сказал собеседник.

По его словам, данный сервис позволит жильцам принимать участие в жизни дома, не выходя из квартиры.

Чтобы зарегистрироваться в ГИС ЖКХ, достаточно иметь подтверждённый аккаунт на Госуслугах.