Жители Ингушетии через ГИС ЖКХ смогут управлять домом дистанционно

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Жители Ингушетии смогут через систему ГИС ЖКХ управлять своим домом онлайн, получать необходимую информацию по различным вопросам и взаимодействовать со своей управляющей компанией могут, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«Пользователи сервиса смогут заплатить за квартиру, оценить уровень потребления ресурсов и тарифы управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Помимо этого, владелец кабинета ГИС ЖКХ сможет ознакомиться с договором управления домом и провести собрание собственников для обсуждения тех или иных вопросов, касательно дома», — сказал собеседник.

По его словам, данный сервис позволит жильцам принимать участие в жизни дома, не выходя из квартиры.

Чтобы зарегистрироваться в ГИС ЖКХ, достаточно иметь подтверждённый аккаунт на Госуслугах.

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