Жители Ингушетии массово столкнулись со сбоем в работе сервисов Google на смартфонах

О проблеме в работе сервисов американской компании Google сообщается и на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, в настоящее время зафиксировано более 1,8 тыс. отчетов о сбоях на территории России.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» местный житель, который столкнулся с данной проблемой, для людей, которые в профессиональной деятельности используют смартфон, сбой сервисов Гугл влечет за собой некие неудобства.

«Во-первых невозможно пользоваться многими сервисами, которые напрямую связаны с учеткой Гугла, то есть невозможно авторизироваться. Да даже просто, это уведомление уже бесит (смеется), невозможно спокойно листать ленту в Instagram», — сказал собеседник.

Отметим, что основные проблемы наблюдаются в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).