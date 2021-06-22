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Жители Ингушетии массово столкнулись со сбоем в работе сервисов Google на смартфонах

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В Ингушетии пользователи смартфонов массово начали жаловаться на сбой в работе сервисов Google. По их словам, на девайсах систематически с интервалом в пару минут появляется сообщение о сбое сервиса, а также нет возможности войти в учетную запись.

О проблеме в работе сервисов американской компании Google сообщается и на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, в настоящее время зафиксировано более 1,8 тыс. отчетов о сбоях на территории России.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» местный житель, который столкнулся с данной проблемой, для людей, которые в профессиональной деятельности используют смартфон, сбой сервисов Гугл влечет за собой некие неудобства.

«Во-первых невозможно пользоваться многими сервисами, которые напрямую связаны с учеткой Гугла, то есть невозможно авторизироваться. Да даже просто, это уведомление уже бесит (смеется), невозможно спокойно листать ленту в Instagram», — сказал собеседник.

Отметим, что основные проблемы наблюдаются в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).

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