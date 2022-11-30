Жители Ингушетии могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих медицинских центров

По инициативе благотворительного фонда Лиги здоровья нации, удаленные приемы в облачном сервисе для них проводят специалисты центров сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, кардиологии имени академика Чазова, оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, российского геронтологического научно-клинического центра и центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Всероссийский проект «Облако здоровья» впервые стартовал во время пандемии новой коронавирусной инфекции на территории России с участием двух центров — «Бакулевского» и «Кулаковского». В этом году к «Облаку здоровья» присоединились врачи еще нескольких федеральных центров. Значимость этого проекта заключается в том, что врачи, имеющие огромный опыт лечения самых сложных пациентов со всей страны, дают столь важное любому пациенту, особенно в сложных случаях, «второе мнение» специалистов ведущих профильных центров страны.

«Сегодня, если говорить объективно, любой человек может обратиться за консультацией в федеральный центр. Но обычному человеку трудно сориентироваться, как это сделать. И для этого мы предоставляем возможность решить эту задачу удаленным способом, независимо от того, в деревне ли находится человек или в городе, есть ли у него смартфон или стационарный компьютер», — отметил идеолог проекта, президент ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» Министерства здравоохранения России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

Основная цель проекта — оказание дистанционной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и, при необходимости, госпитализация в профильные федеральные центры. В рамках проекта организованы бесплатные онлайн консультации для всех нуждающихся в дополнительной помощи (дополнительном мнении) высококвалифицированных специалистов из профильных медицинских центров.

По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтические мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.