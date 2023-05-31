Жители Ингушетии могут направить обращения органам власти через госпаблики в сети «ВКонтакте»

Среди госпабликов официальные группы всех районных администраций, региональных министерств и большинства подведомственных учреждений. Здесь люди могут напрямую обратиться со своими вопросами и получить актуальную, а что самое важное — достоверную информацию. На этих страницах можно получить ответы, воспользоваться госуслугами, чтобы направить свою жалобу или пройти голосование за общественные территории. Это поможет гражданам получать своевременную информацию и ускорить процесс общения с органами власти.

Предлагается список госпабликов: администрация Джейрахского района (https://vk. com/club211640462), администрация Малгобекского района (https://vk. com/id235269747), администрация Карабулака (https://vk. com/public213970706), администрация Сунженского района (https://vk. com/public205890039), администрация Назрановского района (https://vk. com/nazran_rayon), администрация г. Назрани (https://vk. com/public206020601), администрация Малгобека (https://vk. com/meriya_malgobeka), администрация г. Сунжи (https://vk. com/public211287199), администрация г. Магаса (https://vk. com/public206019569), ГУП «Ингушрегионводоканал» (https://vk. com/ingushvod), Комитет молодежи РИ (https://vk. com/kdm06), Минтруд Ингушетии (https://vk. com/mintrudri), Министерство автомобильных дорог РИ (https://vk. com/public211749916), Минобрнауки Ингушетии (https://vk. com/club206307116), Минспорт Ингушетии (https://vk. com/public217443561), Минкультуры Ингушетии (https://vk. com/public214119822), Минздрав Ингушетии (https://vk. com/minzdraving), МЧС Республики Ингушетия (https://vk. com/public211142441), Миннац Ингушетии (https://vk. com/public217366480), Минстрой Ингушетии (https://vk. com/public211751129), Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии (https://vk. com/minprirodi06), Государственный архив Ингушетии (https://vk. com/gas_r_i), Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии (https://vk. com/mtseing), Минфин Ингушетии (https://vk. com/minfinri), Минимущество РИ (https://vk. com/public213827735), Минсельхоз Ингушетии (https://vk. com/public206017675).