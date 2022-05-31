Жители Ингушетии могут стать участниками Всероссийского молодежного форума «Таврида»

Первые образовательные арт-школы откроются в июне. В нынешнем году форум по традиции будет проходить на берегу Черного моря в Крыму.

«Образовательные заезды форума арт-кластера „Таврида“ пройдут с июня по октябрь и объединят более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий», — сообщил газете «Ингушетия» амбассадор арт-кластера «Тавриды» в регионе Магомед Албаков.

Отмечается, что форум арт-кластера «Таврида» объединяет талантливую молодёжь России в возрасте от 18 до 35 лет и даёт возможность проявить себя, получить знания от ведущих экспертов и обменяться опытом с участниками из других регионов.

Кроме того, всех желающих приглашают стать участниками большого фестиваля «Таврида. Арт», который состоится 15-19 августа текущего года и объединит более 4 тысяч молодых талантливых людей.

В течение сезона на площадке арт-кластера также будет проходить Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Участники образовательных заездов форума получат возможность защитить проект и выиграть до 1,5 миллиона рублей на его реализацию.

Вся актуальная информация о мероприятиях «Тавриды» размещена на сайте официального амбассадора арт-кластера в Ингушетии (https://vk. com/id712474304) и на официальном сайте арт-кластера «Таврида» (tavrida. art).