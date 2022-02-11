Благоустройство

Жители Ингушетии могут выбрать территорию для благоустройства на 2023 год

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В Ингушетии стартовал сбор предложений по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Рейтинговое голосование пройдет на общероссийской платформе za. gorodsreda. ru, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Ингушетии пройдет рейтинговое голосование на общероссийской платформе  по отбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2023 году», — говорится в сообщении.

Список адресов территорий, которые жители предлагают благоустроить, сформируют из поступивших предложений, затем все они примут участие в итоговом рейтинговом голосовании.
Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая.

В Ингушетии в 2021 году в 9 муниципальных образованиях городов и районов республики благоустроены 34 общественные территории. В 2022 году будет облагорожено 22 территории, они отобраны по итогам рейтингового онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России.

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