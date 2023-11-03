Жители Ингушетии напишут «Географический диктант» на 48 площадках

Также площадками «Географического диктанта» станут Ингушский государственный университет, республиканский детский технопарк «Кванториум» в Магасе. Ингушское региональное отделение РГО проведет диктант на базе ГО «Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия и его аппарат».

Как сообщили организаторы мероприятия, зарегистрировать площадку могут любые организации. Для этого необходимо до 23:59 мск 14 ноября подать заявку на сайте dictant.rgo.ru.

Подготовиться к диктанту можно уже сейчас в онлайн-формате на сайте dictant.rgo.ru, где размещен его демонстрационный вариант. Как и основной вариант диктанта, демоверсия содержит 40 вопросов разной степени сложности. Свой результат участник узнает сразу после тестирования. Демоверсия «Географического диктанта» будет доступна для прохождения до 11:00 мск 19 ноября 2023 года.

В 11 часов начнется регистрация участников диктанта на площадках его проведения. В 12:00 мск состоится небольшая викторина и инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта. Сам диктант пройдет с 12:15 до 13 часов, после чего бланки будут собраны для обработки.

Задания диктанта в текущем году посвящены географической науке, истории географических открытий, природному и этнокультурному наследию России. Ряд вопросов связан с Годом педагога и наставника, который отмечается в нашей стране в 2023 году.

Напомним, «Географический диктант» проводится РГО по инициативе Президента России Федерации Владимира Путина с 2015 года. За восемь лет его написали более 3 млн человек из 126 стран. Основной целью диктанта является популяризация знаний о географии и народах России.