Жители Ингушетии обвиняются в пособничестве участникам НВФ и незаконном хранении оружия

Отмечается, что в период с апреля 2011 года по октябрь 2015 года обвиняемые, достоверно зная о незаконности создания вооруженного формирования, разделяя его цели и идеологию, действуя умышленно и осознавая преступный характер своих действий, добровольно оказывали пособническую помощь находящимся в федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера жителям республики, посредством обеспечения их продуктами питания и перевозке на личном автотранспорте по территории региона.

Кроме того, осенью 2015 года один из обвиняемых, находясь в одном из сельских поселений Назрановского района, получил от своего знакомого пистолет системы «Макарова», переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм, который хранил по месту своего жительства в городе Магасе до момента обнаружения сотрудниками УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства.

Санкция за совершение инкриминируемых обвиняемым преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.