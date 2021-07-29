Жители Ингушетии отправили миллионы поздравлений друг другу
В период Курбан-байрам абоненты МегаФона в Ингушетии активно поздравляли близких в мессенджерах и социальных сетях — рост интернет-трафика в один из дней праздника составил 17,8%, а в среднем за период с 19 по 22 июля — 14,1%. Такие выводы сделали эксперты оператора, проанализировав объем мобильного интернета в сети.
В среднем в праздничные дни пользователи МегаФона в республике генерили ежедневно на 8 Терабайт информации больше, чем в будни. Если перевести этот трафик в медиа-поздравления, то получится 75 миллионов фото или 2,5 миллиона коротких видео каждый день. При этом рекордным по объему информации стало 19 июля, когда средний интернет-трафик по региону вырос сразу на 12 терабайт. Это на 19% больше новогоднего всплеска активности в сети 31 декабря 2020 года.
Самые активные абоненты онлайн-поздравлений Ингушетии живут в городах:
1. Назрань.
2. Малгобек.
3. Карабулак.
4. Магас.
5. Сунжа.
«Чтобы обеспечить растущие потребности абонентов, наши инженеры постоянно работают над развитием и оптимизацией сети. Это позволяет нам обеспечивать высокие скорости передачи данных по всей республике. В этом году МегаФон в очередной раз стал лидером по скорости мобильного интернета в России, а также в Ингушетии. Такие данные в результате масштабного исследования получила независимая компания Ookla. Ее эксперты проанализировали тысячи тестов в сетях разных операторов связи. Средняя скорость скачивания в сети МегаФона в нашей республике превысила 31 Мбит/с», — рассказал директор МегаФона в Ингушетии Залимхан Акиев.
Что касается голосовых звонков в республике, то их количество и длительность в праздничные дни существенно не изменились. То же можно сказать и об услуге SMS.