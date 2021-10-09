Газоснабжение

Жители Ингушетии подали почти 600 заявок на бесплатное подключение к газу

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На 8 октября жители Ингушетии подали 592 заявки по программе бесплатной догазификации. Об этом на заседании федерального штаба по газификации в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-премьера России Александра Новака, сообщил первый заместитель главы правительства республики Олег Фурсов.

Из поданных заявок 131 имеет правоустанавливающие документы, проекты договоров подготовлены по 34 адресам. Единым региональным оператором является АО «Газпром газораспределение Назрань».

Утвержденный план-график предусматривает догазификацию всех домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан до 2023 года. Так, в этом году догазификации подлежат 1 267 домов, в следующем — 5 441, в 2023 году — 5 842.

Наряду с этим, уровень газификации в Ингушетии остается одним из самых высоких в стране и составляет 86,7%.

В 45 населенных пунктах субъекта на базе местных администраций открыты пункты приема заявок. Жители также могут обратиться в МФЦ и административные здания АО «Газпром газораспределение Назрань» в Назрани, Магасе и Сунже. Также оформить заявки можно онлайн через официальные ресурсы — ingushgas. ru и https://connectgas. ru/. Подробная информация размещена и на сайте министерства промышленности и цифрового развития республики — https://mtseing. ru.

«Все основные федеральные нормативные акты, необходимые для эффективного исполнения поручения Президента по догазификации регионов, уже приняты. Это гарантирует возможность оказания полного перечня необходимых услуг гражданам со стороны региональных газораспределительных организаций, в том числе и независимых», — отметил вице-премьер Новак, подводя итоги заседания.

По итогам заседания штаба регионам были даны поручения по дальнейшему ускорению темпов заключения и исполнения договоров по подведению газа.
Напомним, адресная инвентаризация 45 населенных пунктов республики выявила необходимость газификации 12 550 домовладений, где проживает порядка 59 тыс. жителей, из них 11 140 ед. на расстоянии от границ земельного участка до газораспределительной сети до 200 метров, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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