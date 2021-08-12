Флешмоб

Жители Ингушетии принимают активное участие в флешмобах, посвященных Дню флага России

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Жители Ингушетии принимают активное участие в флешмобах, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

На страницах социальных сетей домов культуры республики можно увидеть множество фотографий и видеороликов флешмобов «Окна России», «Фото с флагом России», «Поем о флаге России» и «Читаем о флаге России».

Напомним, региональное министерство культуры приглашает всех желающих принять участие в акциях. Для этого надо разместить фотографии и видео на страницах соцсетей с соответствующими хештегами: #окнароссии, #фотосфлагомроссии, #поемофлагероссии, #читаемофлагероссии.

«Участие в подобных мероприятиях воспитывает чувство патриотизма и любви к Родине», — считают организаторы флешмобов.

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