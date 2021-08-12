Жители Ингушетии принимают активное участие в флешмобах, посвященных Дню флага России

На страницах социальных сетей домов культуры республики можно увидеть множество фотографий и видеороликов флешмобов «Окна России», «Фото с флагом России», «Поем о флаге России» и «Читаем о флаге России».

Напомним, региональное министерство культуры приглашает всех желающих принять участие в акциях. Для этого надо разместить фотографии и видео на страницах соцсетей с соответствующими хештегами: #окнароссии, #фотосфлагомроссии, #поемофлагероссии, #читаемофлагероссии.

«Участие в подобных мероприятиях воспитывает чувство патриотизма и любви к Родине», — считают организаторы флешмобов.