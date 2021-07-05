Жители Ингушетии принимают участие в флешмобах, посвященных Дню флага республики

В мероприятиях участвуют взрослые и дети: читают стихи и поют песни об Ингушетии, фотографируются с флагами и выкладывают ролики и фото в социальных сетях.

К акциям, объявленным региональным министерством культуры, присоединились коллективы культурно-досуговых учреждений, школ, библиотек и других организаций.