Жители Ингушетии принимают участие в флешмобах, посвященных Дню флага республики
В Ингушетии проходят флешмобы ко Дню флага республики, который жители региона отметят 11 июля, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
В мероприятиях участвуют взрослые и дети: читают стихи и поют песни об Ингушетии, фотографируются с флагами и выкладывают ролики и фото в социальных сетях.
К акциям, объявленным региональным министерством культуры, присоединились коллективы культурно-досуговых учреждений, школ, библиотек и других организаций.