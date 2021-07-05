Жители Ингушетии принимают участие в флешмобах, посвященных Дню флага республики

0

В Ингушетии проходят флешмобы ко Дню флага республики, который жители региона отметят 11 июля, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В мероприятиях участвуют взрослые и дети: читают стихи и поют песни об Ингушетии, фотографируются с флагами и выкладывают ролики и фото в социальных сетях.

К акциям, объявленным региональным министерством культуры, присоединились коллективы культурно-досуговых учреждений, школ, библиотек и других организаций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов вручил ключи от квартир семьям, ожидавшим завершения долгостроя с 2016 года
Город мастеров с арт-объектами построят в Ингушетии
В Малгобекском районе прошло мероприятие для школьников антитеррористической направленности
Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Ингушетии выросло на 21,5%
Власти Малгобекского района Ингушетии обеспечили подвоз питьевой воды местным жителям
Малгобекские артисты провели концерт в пришкольном лагере «Тополек»
«РОСИЗО» представит в Ингушетии живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Коллектив Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии провел субботник на вершине Столовой горы
Житель Грузии получил 9 месяцев колонии-поселения за то, что ударил ингушского полицейского
Эскроу-модель: как развивается рынок южной жилой недвижимости

Главное

Яндекс.Метрика

 