Жители Ингушетии смогут бесплатно посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

«Всем желающим посетить уникальную экспозицию нужно заранее пройти регистрацию, доступ к которой будет открыт за три дня до прибытия поезда. После успешного завершения процедуры на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность бесплатного просмотра экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и их детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Детям от 12 лет возможно прийти без взрослых, но при условии регистрации», — сказал собеседник.

По его словам, из-за особенностей экспозиции посещение организуется сеансами каждые пять минут небольшими группами до 12 человек (ввиду пандемии). Экскурсии проходят с соблюдением санитарных норм.

Масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Поезд Победы» реализован Администрацией Президента России при поддержке Министерства науки и высшего образования страны, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».