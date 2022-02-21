Жители Ингушетии смогут обращаться в управляющую компанию через ГИС ЖКХ

«Заявителям ответ в кратчайшие сроки, после чего каждый сможет оценить качество обслуживания и перенаправить свой вопрос в органы власти», — сказал собеседник.

Специальной регистрации в системе не требуется, зайти в нее можно с помощью учетной записи Госуслуг. Чтобы оставить обращение, в основном блоке «Действия» необходимо выбрать графу «Направить обращение или жалобу». Затем нужно будет заполнить адрес дома, номер квартиры, город, тему обращения, адресата и текст. К жалобе можно прикрепить файлы: документы, фото, скриншоты.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через систему благовещенцы могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.