Жители Ингушетии смогут сами контролировать дорожный ремонт в регионе

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В Ингушетии пройдут семинары по обучению общественных контролеров, которые будут следить за дорожным ремонтом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется подготовить 30 контролеров, сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

«Это совместный проект Минавтодора РИ и регионального отделения «Единой России». Всего в этом году в республике «ЕР» планирует подготовить более 30 общественных контролеров, которые будут работать по всем направлениям реализации нацпроектов. Они станут помощниками министерства автомобильных дорог в контроле за дорожным ремонтом», — сказал собеседник.

По его словам, сообщить о своих подозрениях по некачественному ремонту может любой неравнодушный гражданин, но благодаря обучающему семинару замечания общественников будут более компетентными.

«После ускоренного курса общественники получат сертификаты и удостоверения, которые позволят свободно проходить на объекты ремонта и следить за добросовестным исполнением обязанностей подрядчиков, также будущим контролерам будут вручены памятки, с помощью которых они смогут закрепить полученные знания», — отметил Батыр Хаматханов.

Ингушетия вошла в число регионов-лидеров по удовлетворенности дорожной инфраструктурой: в регионе качеством дорог довольны 60% населения. Такой опрос провел ВЦИОМ.

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