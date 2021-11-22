ЦУР

Жители Ингушетии смогут сообщать властям региона о проблемах через «Алису»

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Жители республики смогут сообщать властям о проблемах посредством голосового помощника «Яндекса» — «Алису», сообщили газете «Ингушетия» в центре управления регионом.

«Алиса» теперь умеет не только вызывать такси или будить по утрам, но еще и передавать жалобы в органы власти. Новую функцию разработал АНО «Диалог». Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», а также в «Яндекс. Станции» — во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса», — сказал представитель ЦУР.

По его словам, «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». Ответ на жалобу пользователь получит на почту.

«В основном жители нашей республики жалуются на проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, а также на состояние дорог. Сейчас, с появлением такой функции, как обратиться к власти через «Алису», процесс коммуникации с властью, конечно, намного упростился. Это хоть и не форма официального общения, но если есть жалоба, то достаточно поделиться о ней с «Алисой», а мы — ЦУР посодействуем, чтобы заявитель получил ответ на свое обращение в кротчайшие сроки», — сказал руководитель ЦУР Ингушетии Магомед Мальсагов.

Отметим, что для того, чтобы активировать новую опцию, достаточно дать голосовую команду: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент».

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