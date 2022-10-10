Жители Ингушетии смогут стать добровольными участниками СВО через портал госуслуг

«Для жителей Ингушетии, которые готовы добровольно принять участие в специальной военной операции будут доступны сервисы — «Стать добровольцем», — говорится в сообщении.

Для этого нужно открыть сервис «Стать добровольцем» на портале «Госуслуги», убедиться, что вы соответствуете критериям отбора, заполнить анкету, выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ придет в личный кабинет, в нем назначат дату и время посещения военкомата.

Добавим, что на «Госуслугах» также есть сервис, с помощью которого можно подать жалобу в случае ошибки при мобилизации. Сделать это может, как сам мобилизованный, так и его родственник. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

По информации Минцифры РФ, всего с 21 сентября на «Госуслугах» зафиксировано более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в специальной военной операции.