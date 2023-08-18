Трудоустройство

Жители Ингушетии смогут трудоустроиться на предприятиях Самарской области

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Минтруд Ингушетии совместно с представителями органов службы занятости населения и работодателями Самарской области 25 августа проведет ярмарку вакансий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие начнется в 15 часов во Дворце культуры города Назрани.

На ярмарке соискатели смогут получить информацию о доступных вакансиях и мерах поддержки, предоставляемых работодателями Самарской области, включая АО «АвтоВАЗ».

«Приглашаются все желающие. Вам будут представлены возможности трудоустройства на предприятиях данного региона», — отметили в Минтруда Ингушетии.

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