Жители Ингушетии стали фигурантами дела о прохождении обучения для террористической деятельности

«По версии следствия, не позднее августа 2021 года 18-летние ранее не судимые жители республики на территории города Сунжа, являясь участниками международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), приобрели у неустановленного лица необходимые знания и практические навыки по изготовлению самодельного взрывного устройства в целях осуществления террористической деятельности», — сказано в сообщении.

Им вменяют ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Органами предварительного следствия получены сведения, свидетельствующие о том, что эти же лица планировали подрыв административного здания Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ и здания отдельного батальона ППС полиции межмуниципального отдела МВД России «Сунженский».

Ранее следственными органами СК России в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам совершения иных преступлений террористического характера. Они заключены под стражу.