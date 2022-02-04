Жители Ингушетии стали фигурантами дела о прохождении обучения для террористической деятельности

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Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении ранее задержанных жителей республики, их заподозрили в прохождении обучения для совершения терактов, сообщает СУ СКР по региону.

«По версии следствия, не позднее августа 2021 года 18-летние ранее не судимые жители республики на территории города Сунжа, являясь участниками международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), приобрели у неустановленного лица необходимые знания и практические навыки по изготовлению самодельного взрывного устройства в целях осуществления террористической деятельности», — сказано в сообщении.

Им вменяют ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Органами предварительного следствия получены сведения, свидетельствующие о том, что эти же лица планировали подрыв административного здания Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ и здания отдельного батальона ППС полиции межмуниципального отдела МВД России «Сунженский».

Ранее следственными органами СК России в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам совершения иных преступлений террористического характера. Они заключены под стражу.

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