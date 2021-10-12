Жители Ингушетии теперь могут звонить без мобильной связи

0

Абонентам МегаФона в Ингушетии стал доступен новый сервис голосовой связи Voice Over Wi-Fi. Он позволяет звонить через сети Wi-Fi даже в помещениях, где затруднено проникновение сигнала сотовой связи, голос собеседника при этом звучит идеально четко, а Wi-Fi подключение устойчиво.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают сети стандарта 2G, 3G, а с недавних пор еще и 4G. Однако в подвальных помещениях и на цокольных этажах сигнал может быть слабый из-за толстых бетонных стен. В этом случае абоненты МегаФона в Ингушетии могут подключиться к ближайшей доступной сети Wi-Fi и совершить звонок без использования мессенджеров. Новый виток эволюции мобильной связи называется «голос поверх Wi-Fi» — Voice Over Wi-Fi, или сокращенно VoWi-Fi.

«Сервис VoWi-Fi поддерживают большинство современных смартфонов. При этом нужно убедиться, что технология включена в настройках гаджета — при ее активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi Fi. После этого абоненту не нужно ничего делать — умный телефон сам выберет нужную сеть для лучшего качества связи», — рассказывает Олег Постных, директор по реализации проектов МегаФона на Кавказе.

Сервис доступен на операционных системах iOS и Android. На аппаратах Apple приоритет отдается технологии VoLTE, чтобы телефон выбрал VoWi-Fi, функция VoLTE должна быть выключена. А на телефонах с Android напротив — в приоритете VoWi-Fi. Звонки через сети Wi Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут тарифного плана. Соединение возможно с абонентами любых операторов связи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за весь период умерло 344 человека с Covid-19
Более 20 текстов ингушского фольклора вошли в сборник «Легенды Кавказа» на английском языке
Более 60 участков будут определены в Ингушетии под строительство соцобъектов в рамках нацпроекта
В Ингушетии построят новую школу на 704 места стоимостью 531 млн рублей
В Ингушетии скончалась пострадавшая при взрыве газа мать троих детей
В честь юбилея города Назрани Ингушетии в воскресенье пройдут народные гуляния
В Ингушетии по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины проводится проверка
Ингушская делегация приняла участие в церемонии открытия Сада Памяти в Музее истории ГУЛАГа
В Ингушетии продолжат прививочную кампанию против Covid-19 до стабилизации ситуации
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»
В Ингушском госуниверситете состоялось посвящение в первокурсники

Главное

Яндекс.Метрика

 