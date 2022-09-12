Жители Ингушетии тратят всего 7,8 тыс. рублей на платные услуги и кафе

Жители Ингушетии меньше всего в России тратятся на платные услуги, кафе и рестораны. В среднем каждый местный житель на данные цели расходует 7,8 тыс. рублей. Данные взяты из исследования РИА «Рейтинг».

Также в конце списка находятся Тыва (10 200 руб.) и Карачаево-Черкесия (11 300 руб.).

На первом месте оказалась Москва, жители столицы тратят свыше 56 тыс. рублей, второе место заняли жители Сахалинской области (45 800 руб.) и Санкт-Петербурга (40 700 руб.).