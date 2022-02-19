Жители Ингушетии задолжали меньше всех в стране по ипотеке в 2021 году

Общий долг в стране по ипотеке составляет 59,474 млрд рублей, что на 17,2% меньше, чем в 2020 году. Больше всех задолжали жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Кубани.

В СКФО задолженность также существенная.

Так, в Северной Осетии объем просрочки составил 541 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 477 млн рублей, в Дагестане — 473 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 226 млн рублей, Чечне — 213 млн рублей.

Помимо минимальной задолженности по ипотеке, Ингушетия оказалась в числе регионов, жители которых в 2021 году взяли меньше всего ипотечных кредитов в России.