Ипотека

Жители Ингушетии задолжали меньше всех в стране по ипотеке в 2021 году

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У Ингушетии за 2021 год самый минимальный долг в стране по ипотеке — 43 млн рублей. Об этом сообщает Банк России.

Общий долг в стране по ипотеке составляет 59,474 млрд рублей, что на 17,2% меньше, чем в 2020 году. Больше всех задолжали жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Кубани.

В СКФО задолженность также существенная.

Так, в Северной Осетии объем просрочки составил 541 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 477 млн рублей, в Дагестане — 473 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 226 млн рублей, Чечне — 213 млн рублей.

Помимо минимальной задолженности по ипотеке, Ингушетия оказалась в числе регионов, жители которых в 2021 году взяли меньше всего ипотечных кредитов в России.

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