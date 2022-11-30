Жители Ингушетии закупили для диких животных соль

0

Жители сельского поселения Али-Юрт Назрановского района Ингушетии закупили соль для диких животных.

С приближением холодов наступает сложное время для лесных обитателей. Обычно егеря раскладывают в охотничьих угодьях брикеты соли. На этот раз неравнодушные жители решили сами пополнить соленые запасы в лесном массиве сельского поселения Али-Юрт и закупили для диких животных пятикилограммовые брикеты соли. Они разложили их в местах, где чаще всего обитают косули, зайцы.

«Соль — любимое лакомство диких животных. Это минерал, необходимый для нормальной жизни и развития зверей. Соль регулярно пополняется сотрудниками департамента охотничьего хозяйства Минприроды региона», — отметили в пресс-службе экологического ведомства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову
Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре
Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе
В Джейрахском районе Ингушетии семьям мобилизованных передали продуктовые наборы
В ИнгНИИ прошел семинар «Женщины в общественной и политической жизни Ингушетии в XX столетии»
Единороссы Ингушетии присоединятся к партийной акции «Новогодняя почта»
Жители Ингушетии могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих медицинских центров
В Ингушском госуниверситете впервые прошли соревнования по стритболу
В отделении «Почты России» в Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу
В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом

Главное

Яндекс.Метрика

 