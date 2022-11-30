Жители Ингушетии закупили для диких животных соль

С приближением холодов наступает сложное время для лесных обитателей. Обычно егеря раскладывают в охотничьих угодьях брикеты соли. На этот раз неравнодушные жители решили сами пополнить соленые запасы в лесном массиве сельского поселения Али-Юрт и закупили для диких животных пятикилограммовые брикеты соли. Они разложили их в местах, где чаще всего обитают косули, зайцы.

«Соль — любимое лакомство диких животных. Это минерал, необходимый для нормальной жизни и развития зверей. Соль регулярно пополняется сотрудниками департамента охотничьего хозяйства Минприроды региона», — отметили в пресс-службе экологического ведомства республики.