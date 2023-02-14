Благотворительность

Жители Карабулака собрали несколько тонн вещей для пострадавших в Сирии

0

В настоящее время в Карабулаке собрано несколько тонн вещей, которые могут быть необходимы для людей, испытывающих трудности и лишения из-за произошедшего землетрясения в Сирии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, это продукты питания, одежда и обувь для взрослых и детей, предметы первой необходимости, лекарства, обогреватели, средства гигиены и многое другое.

Отмечается, что в сортировке вещей сотрудникам городской администрации активно помогают волонтёры, представляющие Карабулакский медико-технологический колледж. Гуманитарный груз в ближайшее время планируется отправить на место назначения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии возмутился отсутствием пищеблока и прачечной в перинатальном центре
Проблему наркомании обсудили полицейские Ингушетии с общественниками и духовенством
Ингушетия к 2030 году увеличит площади виноградников до 1 тыс. га
Органы власти оперативно отработали по более 850 обращениям граждан — ЦУР Ингушетии
Воспитанник спортшколы села Плиево Ингушетии прошел отбор на чемпионат России по дзюдо
Глава Ингушетии: 23 февраля — день трагедии народа и гордости за защитников Отечества
Полицейские Ингушетии призвали родителей обезопасить детей дома и на улице
С 1 июня в России изменятся правила оформления инвалидности
Ингушский религиозный деятель поддержал мероприятия по вакцинации против полиомиелита
На портале dobro.ru зарегистрировалось более 5 тыс. волонтеров из Ингушетии
Дело о закупке контрафактных лекарств на 10,3 млн руб. передано в суд в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 