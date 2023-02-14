Жители Карабулака собрали несколько тонн вещей для пострадавших в Сирии

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, это продукты питания, одежда и обувь для взрослых и детей, предметы первой необходимости, лекарства, обогреватели, средства гигиены и многое другое.

Отмечается, что в сортировке вещей сотрудникам городской администрации активно помогают волонтёры, представляющие Карабулакский медико-технологический колледж. Гуманитарный груз в ближайшее время планируется отправить на место назначения.