Жители Краснодара получили условные сроки за незаконную рубку леса в Ингушетии
Двое жителей Краснодарского края признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Отмечается, что осужденные в январе этого года, заранее перегнав на участок лесистой местности на северо-восточной окраине сельского поселения Сурхахи два трактора ДТ-75 без номеров, при помощи бензопилы совершили незаконную рубку 6 деревьев породы «бук», причинив ГКУ «Назрановское лесничество» ущерб на сумму 307 тыс. рублей.
Вывезти спиленные деревья из леса злоумышленники не успели, поскольку были застигнуты правоохранителями на месте преступления.
Приговором Назрановского районного суда, с учетом возмещения причиненного лесничеству ущерба, фигурантам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому.