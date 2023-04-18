Жители Краснодарского края ответят в суде за незаконную рубку леса в Ингушетии

В январе текущего года, как отмечается в релизе, фигуранты уголовного дела, заранее перегнав на участок лесистой местности на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района два трактора ДТ-75, без государственных регистрационных знаков, при помощи бензопилы совершили незаконную рубку шести деревьев породы «бук».

Вывезти деревья злоумышленники не успели, поскольку были застигнуты сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району на месте преступления.

Обвиняемые причинили ГКУ «Назрановское лесничество» ущерб на сумму 307 тыс. рублей, который был ими возмещен в ходе следствия в полном объеме.

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.