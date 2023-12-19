Жители Назрани активно голосуют за дизайн-проект Национального парка Ингушетии

«Национальный парк в черте города будет самым главным местом для проведения досуга. Жителей Ингушетии ожидает строительство невероятно красивой зоны отдыха. Так, ожидается строительство террариума, уличного хоккейного корта, летнего амфитеатра, всевозможных детских площадок, пруда, мини-поля, спортивных площадок, веревочного парка и др.», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Отмечается, что уже более 80 тысяч жителей республики приняли участие в голосовании, все заинтересованы в том, чтобы был выбран лучший вариант.

Власти Назрани попросили жителей муниципалитета с подключением знакомых и родственников принять участие в голосовании за дизайн-проект. Все, что нужно сделать — зайти на сайт za.park06.ru. В администрации напомнили, что до окончания голосования остались считанные дни.