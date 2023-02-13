Жители Назрани активно участвуют в сборе помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Как сообщили в мэрии города, также уже к завтрашнему дню ожидается большая партия продовольственной помощи для пострадавших в виде муки и сахара.

Напомним, что во всех четырех округах Назрани открыты пункты для приема гуманитарной помощи, а также активированы номера горячих линий: 8-964-027-17-92, 8-918-817-94-95, 8-906-487-20-02; 8-962-647-90-00, 8-928-743-48-56.