Благотворительность

Жители Назрани активно участвуют в сборе помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

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Жители Назрани активно принимают участие в сборе помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, приносят одеяла, обогреватели, теплые вещи, детские вещи, коврики для намаза и многое другое.

Как сообщили в мэрии города, также уже к завтрашнему дню ожидается большая партия продовольственной помощи для пострадавших в виде муки и сахара.

Напомним, что во всех четырех округах Назрани открыты пункты для приема гуманитарной помощи, а также активированы номера горячих линий: 8-964-027-17-92, 8-918-817-94-95, 8-906-487-20-02; 8-962-647-90-00, 8-928-743-48-56.

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