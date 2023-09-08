Жители Назрани могут проголосовать на 22 избирательных участках на муниципальных выборах

В Назрани 10 сентября будут открыты 22 избирательных участка. Туда смогут прийти жители и проголосовать за депутатов городского совета пятого созыва.

Реализовать свое волеизъявление граждане могут по следующим адресам: УИК № 601 (Альтиево, пер. Школьный, 5, здание ГБОУ «СОШ № 14»); УИК № 602 (Альтиево, ул. Коммунальная, 1, здание ЖКХ г. Назрань); УИК № 603 (Гамурзиево, ул. Албогачиева 17, здание ГБОУ «СОШ № 7 г. Назрань»); УИК № 604 (Гамурзиево, ул. Албогачиева, 143, СОШ N 8); УИК № 605 (Гамурзиево, ул. Суворова, 4, здание СОШ № 9 г. Назрань); УИК № 606 (НКАО, ул. Школьная, 30, здание СОШ № 10); УИК № 607 (НКАО, ул. О. Газгиреева, 32 (Почтовая) школа № 17); УИК № 608 (Насыр-Кортский округ, ул. Эсмурзиева, 20, школа № 11); УИК № 609 (Насыр-Кортский округ, ул. Бакинская, здание СОШ № 6); УИК № 610 (НКАО, ул. Южная,5, здание ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»); УИК № 611 (Насыр-Кортский округ, ул. Муталиева,24, здание СОШ № 5).

Также УИК № 612 (Насыр-Кортский округ, ул. Муталиева, 24, здание СОШ № 5); УИК № 613 (ЦАО, ул. С. Осканова, 27, здание СОШ № 2); УИК № 614 (ул. Итазова, 35, здание ГБОУ); УИК № 615 (пр. Базоркина, 68, здание ГБПОУ); УИК № 616 (ул. Кавказская, 6, здание школы-интерната № 1); УИК № 617 (ул. Московская, 35, здание СОШ № 3; УИК № 618 имени ветерана ВОВ, Героя России Мурада Оздоева (ул. Осканова, 29, здание музея краеведения им. Т. Мальсагова); УИК № 619 (ул. Картоева, 98, здание профессионального училища № 2); УИК № 620 (ул. Фабричная, 3, Дворец культуры); УИК № 621 (ул. Московская, 35); УИК № 622 (ул. Новая, 15 здание СОШ № 15).

Мэрия Назрани призвала граждан обязательно принять участие в этом важном политическом событии, отдать свои голоса за достойных кандидатов.