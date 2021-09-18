Выборы

Жители отдаленных сел Ингушетии семьями приходят на пункты голосования

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Избирательная кампания в сельском поселении Чемульга проходит без нарушений. Жители села дружно голосуют, тем самым исполняя свой гражданский долг. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«Было отрадно видеть среди голосующих новоиспеченного чемпиона мира по греко-римской борьбе Адлана Амриева и чемпиона Европы по греко-римской борьбе Алана Амриева», — сказал собеседник издания.

От имени местных властей он благодарил каждого жителя, который внёс свою лепту в выборный процесс, а также всех сотрудников службы, обеспечивших безопасность на участке.

Избиратели отдаленных сел семьями приходят на участки, в том числе жители села Даттых, долгое время остававшегося заброшенным из-за боевых действий в соседней Чеченской Республике в неспокойные 90-е годы. Здесь работает УИК под номером 813. Населенный пункт постепенно оживает. От федеральной трассы «Кавказ» через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми строится подъездная 17-километровая дорога к сельской администрации.

Ранее сообщалось, что при условии заселения Даттыха запланировано строительство школы и детского сада.

На территории Сунженского района открыты 16 участковых избирательных участков, все они работают в штатном режиме. Организовано выездное голосование для инвалидов и людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно дойти до избирательных участков. На УИКах проходят концерты с участием звезд ингушской эстрады.

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