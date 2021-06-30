Жители России прислали более 1,2 млн вопросов для прямой линии с Путиным

Больше всего вопросов поступило в колл-центр — по телефону задали 675 230 вопросов, 338 856 обращений к Путину было принято через СМС, еще 131 706 — через сайты программы. Также 103 972 — посредством специального мобильного приложения «Москва — Путину», 33 487 вопросов операторы приняли через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы будут приниматься до конца мероприятия. Планируется, что оно начнется в 12:00 мск.