Жители России прислали более 1,2 млн вопросов для прямой линии с Путиным

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Президенту России Владимиру Путину до начала проведения прямой линии поступило 1 283 251 обращение, сообщил телеканал «Россия 24», это уточненные данные на 10:00 мск.

Больше всего вопросов поступило в колл-центр — по телефону задали 675 230 вопросов, 338 856 обращений к Путину было принято через СМС, еще 131 706 — через сайты программы. Также 103 972 — посредством специального мобильного приложения «Москва — Путину», 33 487 вопросов операторы приняли через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы будут приниматься до конца мероприятия. Планируется, что оно начнется в 12:00 мск.

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