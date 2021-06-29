Жители ряда сел Малгобекского района Ингушетии столкнулись с проблемой дефицита воды из-за жары

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Руководство администрации Малгобекского района республики принимает меры для решения проблем с нехваткой воды из-за аномальной жары в нескольких населенных пунктах, сообщил газете «Ингушетия» представитель муниципального образования.

«Дефицит воды в сельских поселениях — одна из ключевых проблем, свидетельством тому служит большое количество обращений жителей в социальных сетях», — отметили в местной администрации.

По информации собеседника издания, в некоторых местах питьевой воды вовсе нет.

Руководители муниципалитета оперативно выработали практические меры по улучшению сложившейся сложной ситуации. Органами местного самоуправления будет обеспечен подвоз питьевой воды для населения. Организованная работа позволит облегчить жизнь сельчанам, которые остаются без питьевой воды.

Ранее Глава Ингушетии сообщал, что для эффективного решения проблемы обеспечения населения водой потребуется не менее 7 млрд рублей.

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