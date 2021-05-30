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Жители сел Долаково и Кантышево Ингушетии показывают на праймериз «Единой России» большую активность

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На участке очного предварительного голосования «Единой России» в первой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района республики голосование проходит активно и спокойно, без жалоб и нарушений.

«Я даже не ожидал такого активного голосования, которое мы сегодня видим. Жители обоих сел, Кантышево и Долаково, проявили большую гражданскую активность. Ведь благополучие каждого из них зависит от того, как они будут голосовать, кого выберут. Сотрудники администрации сельского поселения Долаково пришли в полном составе и дружно проголосовали. Я вижу сегодня на участке много своих односельчан. Долаково представлено единственным кандидатом Розой Долгиевой», — поделился с газетой «Ингушетия» глава администрации Долаково Дауд Акиев.

Счетный участок обеспечен антитеррористической защитой и антивирусными средствами. Возле металлодетектора дежурит группа полицейских. Избирателей на месте консультируют специалисты.

«Голосование проходит активно, слаженно. Я вижу здесь много своих односельчан. По моему мнению, большинство жителей Кантышево, имеющих право голосовать, сделали это. Кантышево представлено большой группой кандидатов: Беков, Кантышев, Арчаков, Дугиев и др. Сам я и мои сотрудники проголосовали», — подчеркнул глава администрации Кантышево Магомед Зурабов.

По словам заместителя главы Назрановского района Юсупа Измайлова, жители Долаково и Кантышево показывают на праймериз «Единой России» большую активность, они — пример настоящей гражданской ответственности и сознательности.

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