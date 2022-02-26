Субботник

Жители села Долаково Ингушетии провели масштабный экологический субботник

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Жители сельского поселения Долаково присоединились к масштабным экологическим субботникам в Назрановском районе. Это особенно важно в свете приближающейся знаменательной даты — 30-летия образования Ингушетии.

Работники администрации села при поддержке неравнодушных жителей населенного пункта занялись очисткой улиц Кулбужева, Гагиева, Манкиева, Дахкильгова, Сурхоева. Также прошли уборки территорий, прилегающих к административным зданиям — школам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделению почты и др.

Медики, учителя, технические работники, сотрудники администрации и волонтеры дружно взялись за работу и быстро навели порядок. Кроме того, они осуществили побелку деревьев и бордюров. Весь необходимый инвентарь, включая пластиковые мешки, перчатки, метлы, а также транспорт для вывоза мусора предоставила администрация сельского поселения.

В эти предвесенние дни, когда обнажилась земля после зимы, особенно важно провести санитарные мероприятия. Судя по боевому настрою и отличному настроению, сельчане были готовы приложить все усилия для того, чтобы окружающие их территории засияли чистотой.

«Приятно видеть результат труда, каждый внес в это дело свою лепту. Работы по благоустройству территорий муниципального образования будут продолжены», — отметил глава администрации Долаково Дауд Акиев.

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