Дороги

Жители села Экажево поблагодарили Минавтодор Ингушетии за новую дорогу

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Жители улицы Муталиева сельского поселения Экажево поблагодарили Минавтодор Ингушетии за проложенную новую автодорогу.

По словам людей, до недавних пор в дождливую погоду на этой улице пешеходам приходилось нелегко. Дорога ремонтировалась давно и требовала обновления.

На новом участке автодороги кое-где установили «лежачие полицейские», пешеходные переходы и бордюры, работа в данном направлении продолжается.

Как отметили в администрации Назрановского района, дорога на этой улице особенно важна, так как на ней расположена мечеть и недалеко находится школа.

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