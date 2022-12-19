Жители села Экажево поблагодарили Минавтодор Ингушетии за новую дорогу

По словам людей, до недавних пор в дождливую погоду на этой улице пешеходам приходилось нелегко. Дорога ремонтировалась давно и требовала обновления.

На новом участке автодороги кое-где установили «лежачие полицейские», пешеходные переходы и бордюры, работа в данном направлении продолжается.

Как отметили в администрации Назрановского района, дорога на этой улице особенно важна, так как на ней расположена мечеть и недалеко находится школа.