ЦУР

Жители села Гази-Юрт обратились к Главе Ингушетии с просьбой инициировать строительство перехода через ФАД «Кавказ»

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Жители сельского поселения Гази-Юрт обратились к Главе Ингушетии с просьбой разобраться в ситуации, возникшей в результате реконструкции ФАД «Кавказ». Люди жалуются, что им приходится сталкиваться с неудобствами при въезде и выезде из села: остановку сделали, а надземного перехода нет.

Центр управления регионом Ингушетии отследил в соцсетях данное обращение и передал всю информацию в правительство региона. По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова оперативно была создана специальная рабочая группа. В неё вошли заместитель главы Назрановского района, представитель ЦУР Ингушетии, заместитель руководителя управления «Росавтодора» по республике.

По итогам проверки рабочей группы подготовлена и отправлена заявка на строительство надземного пешеходного перехода. Ситуация находится на личном контроле Главы региона.

«Этот переход необходим не только вам, но и жителям сёл Яндаре, Барсуки. Мы работаем над всеми этими вопросами с Главой и правительством республики, в том числе и совместно с ЦУР Ингушетии. Заявку на строительство надземного перехода для решения вашей проблемы совместно с ЦУР мы направили в федеральный центр. Окончательное решение выносят в Москве. Это не республиканская дорога, а федеральная трасса. Надеемся, что ваша проблема, как и проблема жителей сел Яндаре и Барсуки, решится в скором времени», — заявил Юсуп Измайлов, заместитель главы администрации Назрановского района.

Напомним, ЦУР в круглосуточном режиме мониторит все информационное поле региона, обрабатывая все обращения, которые по поручению Главы моментально передаются в правительство республики для оперативного реагирования. Таким образом, ни одно обращение жителей нашей республики не остаётся без внимания.

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