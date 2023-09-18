Строительство

Жители села в Ингушетии обеспокоены строительством мусороперерабатывающего полигона в 5 км от населенного пункта

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Много лет жители сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района молча соседствуют с мусорной свалкой, которая находится недалеко от жилых домов, но при этом строительство мусороперерабатывающего комплекса в пяти километрах от селения вызвало большой резонанс, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства.
 

Сообщается, что в своих жалобах жители села высказывали опасения, что система отведения ливневых стоков будет несоответствующей, то есть в дождливую погоду вода с мусорного полигона будет стекать на улицы и во дворы.

В ведомстве пояснили, что по оценке экспертов завод будет эффективным и безопасным и опасения жителей напрасны. Поэтому в Минприроды решили наглядно показать, как будет проходить процесс на примере рекультивированной свалки в городе Малгобеке. Соответствующее видео размещено в ТГ экологического ведомства.

Что касается стихийной мусорной свалки на окраине Средних Ачалуков, Минприроды региона намерено обратиться по этому актуальному вопросу в прокуратуру.

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