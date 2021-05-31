Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии на полдня останутся без газа из-за ремонтных работ

«Газ будет отключен на улицах Чеченской, Гудантова, Келигова, Картоева, Школьной, Б. Кодзоева, Полонкоева, Газикова, Альтиевской, Гамурзиевской, а также часть Джабагиева и А. Дзаурова», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали местных жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Напомним, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.