Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии на полдня останутся без газа из-за ремонтных работ
В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ с 09:30 до 17:00 мск 1 июня в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии будет приостановлена подача газа, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
«Газ будет отключен на улицах Чеченской, Гудантова, Келигова, Картоева, Школьной, Б. Кодзоева, Полонкоева, Газикова, Альтиевской, Гамурзиевской, а также часть Джабагиева и А. Дзаурова», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали местных жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.
Напомним, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.