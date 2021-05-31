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Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии на полдня останутся без газа из-за ремонтных работ

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В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ с 09:30 до 17:00 мск 1 июня в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии будет приостановлена подача газа, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

«Газ будет отключен на улицах Чеченской, Гудантова, Келигова, Картоева, Школьной, Б. Кодзоева, Полонкоева, Газикова, Альтиевской, Гамурзиевской, а также часть Джабагиева и А. Дзаурова», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали местных жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Напомним, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.

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