ДТП

Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии остались без газа после ДТП

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Жители сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии остались без газа после ДТП, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение об автоаварии поступило в ГУ МЧС по республике во вторник в 18 часов. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», не справившись с управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, произошел порыв газопровода.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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