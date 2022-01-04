Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии остались без газа после ДТП

Сообщение об автоаварии поступило в ГУ МЧС по республике во вторник в 18 часов. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», не справившись с управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, произошел порыв газопровода.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.