Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии остались без газа после ДТП
Жители сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии остались без газа после ДТП, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение об автоаварии поступило в ГУ МЧС по республике во вторник в 18 часов. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», не справившись с управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, произошел порыв газопровода.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.