Жители Сунжи предлагают построить ФОК на месте сносимых домов

«Мы узнали, что в ближайшее время планируется снести старые двухэтажные дома на улице Энгельса и в скором времени эта территория освободится. Некоторые квартиры уже демонтируются», — сказано в обращении, опубликованном в соцсетях.

Горожане указывают на отсутствие оптимальных условий у детей из окраины заниматься спортом и физкультурой, несмотря на возведение детсадов и школ в городе.

«ФОК находился в центральной части возле ДК, и то его снесли, новый хотят построить в другом месте. Детей из упомянутого единственного спорткомплекса распределили по школам, сейчас там в каждой секции по 60-70 человек. Наших детей туда не принимают, так как количество воспитанников в разы выше положенной нормы», — заявили жители.

Для решения этой проблемы они попросили органы власти закрепить высвобождаемый участок на улице Энгельса в Сунже для строительства ФОКа или образовательного объекта с условиями для занятий спортом, с различными секциями.