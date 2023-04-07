Жители Ярославля привезли в Ингушетию более 780 граммов мефедрона
Сотрудниками УНК МВД по Ингушетии в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района задержана 24-летняя жительница Ярославля, у которой обнаружено 574,24 гр. мефедрона в свертках.
В том же населенном пункте позднее задержали 27-летнего жителя названного города. У него нашли 4 свертка с аналогичным синтетическим наркотиком, общей массой 212,58 гр.
В отношении «гостей»-злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.
За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.