Наркотики

Жители Ярославля привезли в Ингушетию более 780 граммов мефедрона

0

Сотрудниками УНК МВД по Ингушетии в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района задержана 24-летняя жительница Ярославля, у которой обнаружено 574,24 гр. мефедрона в свертках.

В том же населенном пункте позднее задержали 27-летнего жителя названного города. У него нашли 4 свертка с аналогичным синтетическим наркотиком, общей массой 212,58 гр.

В отношении «гостей»-злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам
Ингушские спортсмены Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим серьёзным стартам
Глава Назрани посетил семью погибшего в результате столкновения с террористами полицейского
Студентам колледжа в Ингушетии вручили благодарственные сертификаты за сбор гумпомощи
Ингушские вольники стали призёрами юношеского первенства России в Наро-Фоминске
Благоустройство общественных пространств стартует в ряде населенных пунктов Ингушетии
На муниципальных выборах в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов
В СКР завели дела по факту нападений на полицейских Ингушетии и Северной Осетии
Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому
Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских

Главное

Яндекс.Метрика

 